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Технологию умного парника разработали студенты БГУ

Технологию умного парника разработали студенты БГУ

Проект представили студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ. Разработанная система автономно поливает и проветривает теплицы на основе показаний датчиков освещения, влажности, температуры воздуха и почвы. Также технология позволяет управлять парником со смартфона!

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