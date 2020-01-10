Технологию умного парника разработали студенты БГУ

Проект представили студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ. Разработанная система автономно поливает и проветривает теплицы на основе показаний датчиков освещения, влажности, температуры воздуха и почвы. Также технология позволяет управлять парником со смартфона!



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