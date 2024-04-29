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Текущая неделя будет радовать белорусов майским теплом

Комфортная и теплая весна установилась в Беларуси. Во вторник, 30 апреля, ночью до +12, днем до 22 тепла. На большей части территории страны без дождей. В середине недели погода продолжит радовать майским теплом - температура будет повышаться.

В первые майские выходные местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром возможен туман.

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