Телефильм АТН к 50-летию Раубичей смотрите 29 февраля на "Беларусь 1"

Творческая группа Агентства теленовостей подготовила к этому событию телефильм. Наши авторы взглянули на спортивный объект прежде всего как на то место, которое для многих людей стало местом силы, и там они нашли свою судьбу. На протяжении 50 лет Раубичи становятсяфункциональнее, красивее и всегда ждут к себе в гости всех желающих. Это и место отдыха, и место больших спортивных соревнований. А также этот комплекс в Минском районе связал совершенно различные поколения белорусских спортсменов.