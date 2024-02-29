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Телефильм АТН к 50-летию Раубичей смотрите 29 февраля на "Беларусь 1"
В феврале Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" отметил полувековой юбилей. Это Мекка белорусского спорта и один из самых узнаваемых спортивных объектов в мире.
Творческая группа Агентства теленовостей подготовила к этому событию телефильм. Наши авторы взглянули на спортивный объект прежде всего как на то место, которое для многих людей стало местом силы, и там они нашли свою судьбу. На протяжении 50 лет Раубичи становятсяфункциональнее, красивее и всегда ждут к себе в гости всех желающих. Это и место отдыха, и место больших спортивных соревнований. А также этот комплекс в Минском районе связал совершенно различные поколения белорусских спортсменов.
Эфир телефильма Агентства теленовостей, посвященного 50-летнему юбилею спорткомплекса "Раубичи", смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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