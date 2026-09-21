Телефонные аферисты активизировались: за сутки в милицию поступило более 100 сообщений

За сутки в милицию поступило более 100 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщают в пресс-службе МВД.

Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 7 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отделом организации обработки мошеннических операций МВД была заблокирована возможность платежей по 20 иностранным платежным реквизитам, используемым злоумышленниками. Также приостановлены расходные операции по 40 счетам. Кроме того, оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов.

По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Далее идут вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества), торговля на финансовых биржах и аренда жилья.

Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. В ведомстве напомнили, что предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. "Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102", - подчеркнули в МВД.