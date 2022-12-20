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Телефонные аферисты атакуют пенсионеров - минчанка отдала мошенникам почти 100 тыс. рублей

Очередная жертва телефонных аферистов - минчанка отдала мошенникам почти 100 тыс. рублей. Как часто бывает, ее обманули в телефонном разговоре: позвонили от лица внука, который якобы стал виновником ДТП. В итоге нужны были деньги для подкупа следователя и судьи. Взятку забрал водитель. История показалась 87-летней пенсионерке весьма убедительной.

Потерпевшая поверила в историю и отдала курьеру 95 тыс. рублей в эквиваленте. Позже правоохранителям она рассказала, что знала о таком способе мошенничества, но от стресса растерялась и не смогла трезво мыслить. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Дмитрий Белик, замначальника Октябрьского РУВД г. Минска

Правоохранители напоминают: при поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор, связаться с родственниками и сообщить о произошедшем в милицию.

В то же время уже более 80 % таких преступлений раскрыто: министр внутренних дел прокомментировал складывающуюся ситуацию с телефонным мошенничеством. Сейчас задерживаются в основном курьеры, но и по остальным звеньям преступной цепи идет плотная работа. Даже несмотря на то, что колл-центры таких схем находятся за пределами Беларуси.

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