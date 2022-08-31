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Телефонные аферисты по-прежнему будоражат белорусскую столицу
Новую схему старого "развода" придумали телефонные мошенники
Аферисты взламывают аккаунты в Viber, чтобы звонить своим жертвам с белорусских номеров. Ранее, как отметили в МВД, звонки на телефоны белорусов поступали с номеров иностранных. Теперь мошенники стали действовать по-другому. Об этом милиции стало известно после обращения жительницы Молодечно. Злоумышленники использовали аккаунт ее 12-летней дочери и в мессенджере выманивали реквизиты чужих банковских карт. При этом аферисты не забывают о старой доброй классике и продолжают атаковать пенсионеров выдуманными историями о ДТП, в которые якобы попали их близкие родственники.
С какими суммами расстаются потерпевшие в ложных попытках спасти близких? И может ли быть новый всплеск звонков аферистов? Подробности в материале Виктории Радевич.
"Позвонил и говорит: ваш сын попал в аварию, и нужны срочно деньги, чтобы замять это дело. Я испугалась, я знала, что сын у меня быстро ездит. Я подумала, что это на самом деле правда ", - делится потерпевшая.
Кем именно представился позвонивший на городской телефон мужчина, Тамара Константиновна уже точно не помнит, говорит, возраст (а женщине 83 года). Но история, случившая в начале прошлого месяца, для пожилой минчанки точно не прошла бесследно. Пенсионерка лишилась всех своих сбережений. Разговор длился меньше 10 минут, но этого времени мошенникам оказалось достаточно, чтобы женщина поверила в историю с сыном. А то, что это сплошной обман, Тамара Константиновна поняла, когда деньги уже были у курьера.
Говорю: ладно, сынок, я отдам. И тут через несколько минут приходит молодой человек. Я собрала на похороны 5 тысяч - все сразу отдала. Он схватил, пошел и все.
Город буквально гудит от подобных звонков аферистов. Больше всего под телефонную атаку попадают жители Фрунзенского, самого густонаселенного района столицы. И с каждым новым обманом удается все больше выманить денег.
Факт
Только в Минске с весны этого года злоумышленники "заработали" более 6,5 миллиона рублей.
Схемы, по которым действуют телефонные аферисты, практически все идентичны. Меняются только возраст потерпевших и сумма, которую они передают мошенникам. Минимальная - 1000 рублей, максимальная - 50 тысяч долларов. Деньги, которые собирали годами, буквально за раз уходят вместе с курьерами.
На сегодняшний день по Минску таких уголовных дел возбуждено 420. Это оконченные составы, где люди передавали деньги мошенникам. В том числе у нас уже возбудили около 500 уголовных дел по фактам покушения на мошенничество, там, где люди распознали это, объективно оценили, не дали себя обмануть.
Телефонные звонки, по имеющимся у правоохранителей данным, совершаются из-за рубежа, если точнее, из России. И вычислить организаторов преступных схем проблематично. Все деньги потерпевших стекаются к мошенникам через переводы на криптокошельки или через банковские счета. Помогают в этом курьеры. И вот как раз у них долго оставаться в тени не выходит.
Такие случаи были, когда заказчики требовали перевести деньги, деньги не переводились, они в чат-бот ГУВД скидывают информацию о курьере, кто это, что это, со всеми данными. Потому что до того как работать, фактически идет вербовка, берутся все паспортные данные. На шантаже держат этих курьеров.
Всего сыщикам удалось вычислить и задержать более 90 курьеров, почти половина из них – под стражей. Средний возраст наемников-аферистов - от 18 до 30 лет. В большинстве своем это мужчины, как правило, безработные, есть и с судимостью. Предложение незаконного заработка нашли в интернете.
Привлекаемые курьеры для участия в мошенничестве, безусловно, осведомлены о своей роли в данной преступной схеме. Об этом свидетельствует несколько факторов, помимо получения прямых инструкций о методах конспирации от организаторов. Также курьеры зачастую отправляют организаторам видеоролики, в которых дают согласие на участие в преступной схеме.
Сейчас телефонная атака мошенников, отмечают в милиции, идет на спад. Если весной правоохранители фиксировали до 100 таких звонков в день, то сейчас их количество по городу уменьшается до 10. Многие, зная о схеме обмана, тут же кладут трубку. Однако следователи предполагают, что с окончанием дачного сезона число жертв мошеннических уловок может снова вырасти. А потому просят, в частности, детей пенсионеров в очередной раз напомнить родителям о том, как действовать в подобных ситуациях.
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