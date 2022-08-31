Телефонные аферисты по-прежнему будоражат белорусскую столицу

Новую схему старого "развода" придумали телефонные мошенники

Аферисты взламывают аккаунты в Viber, чтобы звонить своим жертвам с белорусских номеров. Ранее, как отметили в МВД, звонки на телефоны белорусов поступали с номеров иностранных. Теперь мошенники стали действовать по-другому. Об этом милиции стало известно после обращения жительницы Молодечно. Злоумышленники использовали аккаунт ее 12-летней дочери и в мессенджере выманивали реквизиты чужих банковских карт. При этом аферисты не забывают о старой доброй классике и продолжают атаковать пенсионеров выдуманными историями о ДТП, в которые якобы попали их близкие родственники.

С какими суммами расстаются потерпевшие в ложных попытках спасти близких? И может ли быть новый всплеск звонков аферистов? Подробности в материале Виктории Радевич.

"Позвонил и говорит: ваш сын попал в аварию, и нужны срочно деньги, чтобы замять это дело. Я испугалась, я знала, что сын у меня быстро ездит. Я подумала, что это на самом деле правда ", - делится потерпевшая.

Кем именно представился позвонивший на городской телефон мужчина, Тамара Константиновна уже точно не помнит, говорит, возраст (а женщине 83 года). Но история, случившая в начале прошлого месяца, для пожилой минчанки точно не прошла бесследно. Пенсионерка лишилась всех своих сбережений. Разговор длился меньше 10 минут, но этого времени мошенникам оказалось достаточно, чтобы женщина поверила в историю с сыном. А то, что это сплошной обман, Тамара Константиновна поняла, когда деньги уже были у курьера.

Говорю: ладно, сынок, я отдам. И тут через несколько минут приходит молодой человек. Я собрала на похороны 5 тысяч - все сразу отдала. Он схватил, пошел и все.

Город буквально гудит от подобных звонков аферистов. Больше всего под телефонную атаку попадают жители Фрунзенского, самого густонаселенного района столицы. И с каждым новым обманом удается все больше выманить денег.

Факт Только в Минске с весны этого года злоумышленники "заработали" более 6,5 миллиона рублей.

Схемы, по которым действуют телефонные аферисты, практически все идентичны. Меняются только возраст потерпевших и сумма, которую они передают мошенникам. Минимальная - 1000 рублей, максимальная - 50 тысяч долларов. Деньги, которые собирали годами, буквально за раз уходят вместе с курьерами.

На сегодняшний день по Минску таких уголовных дел возбуждено 420. Это оконченные составы, где люди передавали деньги мошенникам. В том числе у нас уже возбудили около 500 уголовных дел по фактам покушения на мошенничество, там, где люди распознали это, объективно оценили, не дали себя обмануть.

Телефонные звонки, по имеющимся у правоохранителей данным, совершаются из-за рубежа, если точнее, из России. И вычислить организаторов преступных схем проблематично. Все деньги потерпевших стекаются к мошенникам через переводы на криптокошельки или через банковские счета. Помогают в этом курьеры. И вот как раз у них долго оставаться в тени не выходит.

Такие случаи были, когда заказчики требовали перевести деньги, деньги не переводились, они в чат-бот ГУВД скидывают информацию о курьере, кто это, что это, со всеми данными. Потому что до того как работать, фактически идет вербовка, берутся все паспортные данные. На шантаже держат этих курьеров. Денис Шаман, заместитель начальника УСК Беларуси по г. Минску

Всего сыщикам удалось вычислить и задержать более 90 курьеров, почти половина из них – под стражей. Средний возраст наемников-аферистов - от 18 до 30 лет. В большинстве своем это мужчины, как правило, безработные, есть и с судимостью. Предложение незаконного заработка нашли в интернете.

Привлекаемые курьеры для участия в мошенничестве, безусловно, осведомлены о своей роли в данной преступной схеме. Об этом свидетельствует несколько факторов, помимо получения прямых инструкций о методах конспирации от организаторов. Также курьеры зачастую отправляют организаторам видеоролики, в которых дают согласие на участие в преступной схеме. Сергей Новик, замначальника криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома