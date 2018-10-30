Телефонные линии пройдут 3 ноября

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы и обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 3 ноября. В столице на связь выйдет мэр Минска Андрей Шорец. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов.