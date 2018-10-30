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Телефонные линии пройдут 3 ноября

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы и обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 3 ноября. В столице на связь выйдет мэр Минска Андрей Шорец. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов.

В центральном регионе принимать звонки будет заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

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