Телефонные линии пройдут и в эту субботу

Проблемы, которые можно решить при помощи звонка. Сделать это предлагают

во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 11 августа, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице в субботу с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.