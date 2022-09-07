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Телефонные линии по-новому: Кочанова сама позвонила белорусам в согласованное время
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня провела очередную прямую телефонную линию, сообщает БелТА.
Прямая телефонная линия проходила с заявителями, которые не смогли попасть на личный прием председателя Совета Республики 20 июля. Тогда на прием записались под 300 человек, но такое большое количество заявителей в течение рабочего дня принять невозможно. Тем людям, которые не успели встретиться со спикером лично, предложили провести разговор в формате телефонной линии, и граждане отозвались.
Наталья Кочанова сегодня детально интересовалась проблемными ситуациями граждан, в ряде случаев дала разъяснения. Каждую проблему, с которой обратился заявитель, спикер поручила ответственным досконально, глубоко изучить и проработать. Председатель Совета Республики была на связи с гражданами в течение трех часов. За это время телефонный разговор состоялся с несколькими десятками заявителей. Их вопросы будут на контроле в Совете Республики.
Как пояснила начальник информационно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Екатерина Речиц, особенность этой прямой телефонной линии заключается в том, что звонят не заявители, а гражданину, записавшемуся на прием 20 июля, поступает звонок напрямую от спикера в согласованное с гражданином время.
Фото:БелТА
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