Телефонные линии по-новому: Кочанова сама позвонила белорусам в согласованное время

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня провела очередную прямую телефонную линию, сообщает БелТА.

Прямая телефонная линия проходила с заявителями, которые не смогли попасть на личный прием председателя Совета Республики 20 июля. Тогда на прием записались под 300 человек, но такое большое количество заявителей в течение рабочего дня принять невозможно. Тем людям, которые не успели встретиться со спикером лично, предложили провести разговор в формате телефонной линии, и граждане отозвались.

Наталья Кочанова сегодня детально интересовалась проблемными ситуациями граждан, в ряде случаев дала разъяснения. Каждую проблему, с которой обратился заявитель, спикер поручила ответственным досконально, глубоко изучить и проработать. Председатель Совета Республики была на связи с гражданами в течение трех часов. За это время телефонный разговор состоялся с несколькими десятками заявителей. Их вопросы будут на контроле в Совете Республики.

Как пояснила начальник информационно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Екатерина Речиц, особенность этой прямой телефонной линии заключается в том, что звонят не заявители, а гражданину, записавшемуся на прием 20 июля, поступает звонок напрямую от спикера в согласованное с гражданином время.