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Телефонным звонком решить актуальные вопросы

Выслушать граждан во время прямых телефонных линий готовы представители власти. Пройдут они и в эту субботу в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице завтра с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.    

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