Телефонным звонком решить актуальные вопросы

Выслушать граждан во время прямых телефонных линий готовы представители власти. Пройдут они и в эту субботу в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице завтра с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан ответит председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк.