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Телефонный разговор Лукашенко и Меркель эксперты называют "первым правильным шагом Европы"

Телефонный разговор Лукашенко и Меркель эксперты называют "первым правильным шагом Европы". Только диалог (но никак не водометы, газ и угрозы) поможет в разрешении кризиса с беженцами на границе. Дело за малым - выполнять договоренность продолжить прямые контакты (видео).

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