Телефонный разговор Лукашенко и Меркель эксперты называют "первым правильным шагом Европы". Только диалог (но никак не водометы, газ и угрозы) поможет в разрешении кризиса с беженцами на границе. Дело за малым - выполнять договоренность продолжить прямые контакты (видео).