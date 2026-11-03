Белтелерадиокомпания готовит подарок для своих зрителей. Телеканал "Беларусь 1" первым поздравит белорусов с Новым годом. Это будет специальный праздничный выпуск шоу "Добрый вечер". В уютном формате новогоднего огонька за одним столом соберутся звезды эстрады и медиаперсоны из Беларуси и России. Съемки начнутся с утра и продлятся до глубокой ночи.

Для того чтобы обеспечить телезрителям волшебное настроение, на площадке работают режиссеры, звукорежиссеры, постановщики, редакторы. Картинку обеспечивает передвижная телестанция. Увидим концерт через объективы 16 камер. Самые важные планы - крупные. Каждый артист заглянет в глаза телезрителя.

В новогоднюю ночь любимые телеведущие и журналисты сменят профессию и исполнят шлягеры на все времена.

Концерт начнется 31 декабря, а продолжится после боя курантов.