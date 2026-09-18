Телеканал "Беларусь 2" запускает семейное талант-шоу "Это моя семья"

Краткий пересказ от ИИ

Телеканал "Беларусь 2" открывает новый сезон семейной премьерой. Уже в следующее воскресенье, 27 сентября, на второй кнопке смотрите талант-шоу "Это моя семья".

Команда телеканала собрала на съемочной площадке талантливые семьи с разных уголков Беларуси.

Какая она белорусская семья? Мама, папа, сын и дочь. А может быть это самая надежная команда, где каждый готов подстраховать.

Телеканал "Беларусь 2" запускает проект о белорусских семьях

Поверьте - здесь все по-настоящему и без фильтров.

Под светом софитов 200 талантливых семей Беларуси

Команде телеканала "Беларусь 2" удалось собрать под светом софитов 200 талантливых семей. Многодетные, молодые, творческие и спортивные - география проекта охватила фактически всю Беларусь.

Премьера проекта на ваших экранах уже 27 сентября

Позади несколько месяцев съемочного процесса. На протяжении всего этого марафона объективы камер ловили детские улыбки и горящие глаза фактически в режиме нон-стоп.

Елена Образцова, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 2": "Мы получили огромное удовольствие от работы с детьми и семьями. Они все уникальные, прекрасные. Семейная тематика - это всегда на поверхности. Мы все живем в семье и все прекрасно понимаем и надеемся, что новый проект также еще раз подтвердить то, что главное в жизни каждого человека - это семья. Поэтому в новом сезоне на телеканале "Беларусь-2" талант-шоу "Это моя семья".

Знакомьтесь, первыми - абсолютные визионеры семейного контента. Папа - артист Белгосфилармонии, мама - учитель, и успешный блогер, вместе с дочкой Аней превращают обычные семейные будни в настоящее реалити-шоу. На их домашней площадке вечный интерактив. Любят распаковки, и путешествия всей семьей. Такой домашний контент уже собрал более 60 тыс. подписчиков.

Главный дирижер этого творческого хаоса режиссер Антон Михалев. Он не просто мастерски выстраивает визуальную концепцию и находит безупречные ракурсы. Его главный секрет - умение говорить с детьми на одном языке, сохраняя искреннюю, почти детскую жизнерадостность. Впрочем, этот пульсирующий тон съемок поддерживает вся команда.

Антон Михалев, режиссер (Москва): "Главная сложность в том, что семьи очень разные. В каждой семье свои традиции, интересные истории, таланты, и это вот все нужно грамотно раскрыть и преподнести нашим зрителям. Рядом со мной работает большая редакторская команда, которая отвечает за содержательную часть, поэтому мы тут совместно приходим к правильным и нужным решениям".

Находить подход и считывать детскую улыбку здесь приходится и ведущему. Жюри нет, оценок тоже, зато амплитуда увлечений участников максимальная. У каждой семьи по таланту: кто-то поет, кто-то филигранно владеет мячом, а кто-то и вовсе диктует тренды в сети.

Провести вечер в компании самых талантливых семей страны можно будет каждое воскресенье в 17:00 на "Беларусь 2".