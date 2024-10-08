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Телеканал "Беларусь 24" планирует транслировать свои программы в странах Африки
8 октября делегация телеканала "Беларусь 24" встретилась в Баку с представителями Космического агентства Азербайджанской Республики.
Стороны обсудили варианты дальнейшего расширения доставки сигнала телеканала "Беларусь 24" в том числе на территорию стран Африки и Латинской Америки. Также представители Азеркосмоса подтвердили присутствие сигнала телеканала во всей зоне покрытия спутника Azerspace 1.
Азеркосмос предложил оказать помощь в составлении актуального списка дистрибуторов телеканала "Беларусь 24" на территории Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и др. Также представители Азеркосмоса пояснили технические нюансы организации вещания телеканала с версией на нескольких языках под запрос аудитории.
В завершение встречи представители Космического агентства Азербайджанской Республики заверили, что остаются надежными партнерами Международного спутникового телеканала "Беларусь 24".
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