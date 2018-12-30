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Телеканал "Беларусь 1" и Агентство теленовостей подготовили специальный новогодний проект "Главного эфира"

Итоги 2018-го подведут корреспонденты и ведущие в импровизированной студии в самом сердце Минска - на Октябрьской площади. Не пропустите "Главный эфир. Точки отсчета" сегодня в 9 вечера.

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