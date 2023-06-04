Телеканал "Беларусь 1" покажет гала-концерт - открытие XXII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

Эта новая площадка, открытая площадка - своеобразный экзамен и для артистов, наших участников, и для творческой группы. Есть богатый опыт у БТ, но в то же время для нас это новый проект, который, мы очень надеемся, понравится телезрителя и тем, кто придет посмотреть в Молодечно.

Ольга Cаламаха, заместитель главного директора телеканала "Беларусь 1"