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Телеканал "Беларусь 1" покажет гала-концерт - открытие XXII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

Сегодня в Летнем амфитеатре Молодечно начнется сборка сцены-трансформера к старту Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Многоуровневую композицию используют не только на открытии, но и на конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, а также на закрытии форума. Впервые гала-концерт - открытие фестиваля "Молодечно-2023" покажут на главной кнопке страны. Телеканал "Беларусь 1" обеспечит трансляцию открытия музыкального форума во всей красе 9 июня в 21:45 после "Панорамы". Яркое шоу с участием финалистов двух сезонов проекта X-Factor Belarus и "Фактор.by" готовит большая команда Белтелерадиокомпании.

Эта новая площадка, открытая площадка - своеобразный экзамен и для артистов, наших участников, и для творческой группы. Есть богатый опыт у БТ, но в то же время для нас это новый проект, который, мы очень надеемся, понравится телезрителя и тем, кто придет посмотреть в Молодечно.
Ольга Cаламаха, заместитель главного директора телеканала "Беларусь 1"

Фестиваль не только "переоденут" и покажут по-новому. Продюсеры, режиссеры и постановочная группа трудятся над реализацией сценария с элементами дополненной реальности. Все подробности подготовки к перезагрузке фестиваля в год его 30-летия смотрите в сюжете корреспондентов АТН вечером 4 июня в "Главном эфире".

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