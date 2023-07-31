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Телеканал "Беларусь 24" возглавил Павел Лазовик

Телеканал "Беларусь 24" возглавил Павел Лазовик

Ведущий Белтелерадиокомпании Павел Лазовик теперь будет руководить международным телеканалом "Беларусь 24".

Зрители телеканала "Беларусь 1" могли видеть Павла Лазовика в роли ведущего программ "Новости", "Новости региона", "Новости. Центральный регион", "Краіна" и "Главный эфир". А аудитория белорусского радио - слышать его голос в эфире Первого национального канала Белорусского радио и международного радио "Беларусь". Также он занимал должность заместителя директора информационного и общественно-политического вещанияПервого национального канала Белорусского радио.

Новый руководитель представил вектор развития телеканала. Потенциальная аудитория телеканала - несколько миллионов человек и десятки стран. Одной из главных целей станет наращивание объемов в инфополе: больше медийных платформ и расширение географии вещания. Попытки изолировать нашу страну безуспешны, белорусов хотят слышать и на наш контент есть запрос за рубежом.

Мы недавно принимали в Белтелерадиокомпании белорусских дипломатов, которые работают за рубежом. Мы услышали, какие рынки перспективны для нас, где хотят сотрудничать с Беларусью, в том числе в информационном пространстве. Мы уже много где представлены: YouTube, Twitter, Facebook, Telegram. Почему бы не расширить свое присутствие даже в китайском TikTok . Нам есть что предложить, это наш стратегический партнер.
Павел Лазовик

"Беларусь 24" - международный спутниковый телеканал Республики Беларусь, круглосуточно вещающий за пределы своей страны. У телеканала есть важная миссия - нести правду в массы, и Западу это "очень нравится". А с новым руководителем, уверены, у "Беларусь 24" откроется новое дыхание!

Поздравляем Павла с новой должностью и желаем успехов в работе и удачных творческих решений!

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