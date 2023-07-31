Телеканал "Беларусь 24" возглавил Павел Лазовик

Мы недавно принимали в Белтелерадиокомпании белорусских дипломатов, которые работают за рубежом. Мы услышали, какие рынки перспективны для нас, где хотят сотрудничать с Беларусью, в том числе в информационном пространстве. Мы уже много где представлены: YouTube, Twitter, Facebook, Telegram. Почему бы не расширить свое присутствие даже в китайском TikTok . Нам есть что предложить, это наш стратегический партнер.

Павел Лазовик