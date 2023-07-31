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Телеканал "Беларусь 24" возглавил Павел Лазовик
Ведущий Белтелерадиокомпании Павел Лазовик теперь будет руководить международным телеканалом "Беларусь 24".
Зрители телеканала "Беларусь 1" могли видеть Павла Лазовика в роли ведущего программ "Новости", "Новости региона", "Новости. Центральный регион", "Краіна" и "Главный эфир". А аудитория белорусского радио - слышать его голос в эфире Первого национального канала Белорусского радио и международного радио "Беларусь". Также он занимал должность заместителя директора информационного и общественно-политического вещанияПервого национального канала Белорусского радио.
Новый руководитель представил вектор развития телеканала. Потенциальная аудитория телеканала - несколько миллионов человек и десятки стран. Одной из главных целей станет наращивание объемов в инфополе: больше медийных платформ и расширение географии вещания. Попытки изолировать нашу страну безуспешны, белорусов хотят слышать и на наш контент есть запрос за рубежом.
Мы недавно принимали в Белтелерадиокомпании белорусских дипломатов, которые работают за рубежом. Мы услышали, какие рынки перспективны для нас, где хотят сотрудничать с Беларусью, в том числе в информационном пространстве. Мы уже много где представлены: YouTube, Twitter, Facebook, Telegram. Почему бы не расширить свое присутствие даже в китайском TikTok . Нам есть что предложить, это наш стратегический партнер.
"Беларусь 24" - международный спутниковый телеканал Республики Беларусь, круглосуточно вещающий за пределы своей страны. У телеканала есть важная миссия - нести правду в массы, и Западу это "очень нравится". А с новым руководителем, уверены, у "Беларусь 24" откроется новое дыхание!
Поздравляем Павла с новой должностью и желаем успехов в работе и удачных творческих решений!
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