Телеканал "Беларусь 3" получил награду за серию проекта "Новые люди"

На фестивале кино и телефильмов духовно-морального содержания "Святой Владимир" в Севастополе еженедельный проект "Беларусь 3" "Новые люди" получил приз второй ступени в номинации "Православные телепроекты". Награды удостоен не весь цикл о талантливой молодежи, а выпуск о конкретном герое - белорусском резьбаре из Молодечно, который не только создает иконы из дерева, но и пишет святые образы.

"Крым, конечно, место неспокойное. Поэтому даже во время показа объявили воздушную тревогу и нас всех эвакуировали в подвал. Мы послушно спокойно пересидели, переждали, поднялись обратно наверх в кинозал и продолжили кинопоказ. Очень было приятно, конечно же, видеть свою работу на большом киноэкране, в большом кинотеатре в центре Севастополя", - поделилась впечатлениями заместитель главного директора дирекции телеканала "Беларусь 3", автор проекта "Новые люди" Надежда Габец.