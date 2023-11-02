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Телеканал "Беларусь 3" получил награду за серию проекта "Новые люди"
На фестивале кино и телефильмов духовно-морального содержания "Святой Владимир" в Севастополе еженедельный проект "Беларусь 3" "Новые люди" получил приз второй ступени в номинации "Православные телепроекты". Награды удостоен не весь цикл о талантливой молодежи, а выпуск о конкретном герое - белорусском резьбаре из Молодечно, который не только создает иконы из дерева, но и пишет святые образы.
"Крым, конечно, место неспокойное. Поэтому даже во время показа объявили воздушную тревогу и нас всех эвакуировали в подвал. Мы послушно спокойно пересидели, переждали, поднялись обратно наверх в кинозал и продолжили кинопоказ. Очень было приятно, конечно же, видеть свою работу на большом киноэкране, в большом кинотеатре в центре Севастополя", - поделилась впечатлениями заместитель главного директора дирекции телеканала "Беларусь 3", автор проекта "Новые люди" Надежда Габец.
Фестиваль кино и телефильмов духовно-морального содержания "Святой Владимир" ежегодно собирает лучшие работы кинематографистов и журналистов с 2014 года. В этом сезоне на конкурс подали более 400 заявок, а в шорт-лист попали до сотни лент.
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