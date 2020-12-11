Телеканал "Беларусь 5" 12 декабря начинает новый сезон в новой студии

Большое обновление телеканала "Беларусь 5"



Съемки будут вестись с 6 камер. Если понадобится, то источники можно доставлять В студии располагаются 5 светодиодных экранов Новая графическая упаковка телеканала "Беларусь 5" Новые голоса телеканала "Беларусь 5"