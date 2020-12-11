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Телеканал "Беларусь 5" 12 декабря начинает новый сезон в новой студии

Большое обновление телеканала "Беларусь 5"


Съемки будут вестись с 6 камер. Если понадобится, то источники можно доставлять

В студии располагаются 5 светодиодных экранов

Новая графическая упаковка телеканала "Беларусь 5"

Новые голоса телеканала "Беларусь 5"

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