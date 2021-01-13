ОНТ: Тихановская, перемены и политика - это ширма для бизнес-проекта

Карманы заграничных координаторов пухнут, а протест в Беларуси при этом сдувается. Сегодня в эфире телеканала ОНТ рассказали о том, почему Тихановская, перемены и политика - это всего лишь ширма для бизнес-проекта по получению денег от доверчивых белорусов. Один из бенефициаров такого финансово выгодного предприятия - Франак Вечерко. Это так называемый советник Светланы Тихановской по международным отношениям, по сути, живущий за границей беглец, чья основная профессия - паразитировать на Беларуси и белорусах. Еще один персонаж расследования - основатель оскандалившихся фондов так называемой солидарности Андрей Стрижак, давний друг Вечерко. Эта парочка кормится со всех возможных финансовых кормушек. Начиная с крох, которые жертвуют люди, начитавшиеся оппозиционных СМИ, и заканчивая деньгами, присылаемыми по международной линии.



