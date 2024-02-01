Телеканалу "Беларусь 24" исполнилось 19 лет. Поздравляем коллег!

19 лет он рассказывает о Родине в мировом масштабе. 1 февраля день рождения у телеканала "Беларусь 24".

Его миссия - сообщать жителям стран ближнего и дальнего зарубежья информацию о событиях и достижениях нашей страны объективно, достоверно и своевременно. На протяжении недели в адрес телеканала приходят видеооткрытки из разных уголков мира. Агентство теленовостей присоединяется к поздравлениям.

Зона покрытия телеканала охватывает более 100 государств. Аудитория - свыше 200 млн человек. Вещание ведется круглосуточно на белорусском и русском языках, а в формате дайджеста и бегущей строки информационный контент доступен на английском и польском.



Продолжая лучшие традиции международного спутникового вещания, "Беларусь 24" предлагает зарубежной аудитории новейший качественный национальный контент, в том числе собственного производства - более 250 оригинальных проектов в год. В ближайших планах - создание нового реалити-шоу, посвященного Году качества в Беларуси.