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Телеканалу "Беларусь 24" исполнилось 19 лет. Поздравляем коллег!
19 лет он рассказывает о Родине в мировом масштабе. 1 февраля день рождения у телеканала "Беларусь 24".
Его миссия - сообщать жителям стран ближнего и дальнего зарубежья информацию о событиях и достижениях нашей страны объективно, достоверно и своевременно. На протяжении недели в адрес телеканала приходят видеооткрытки из разных уголков мира. Агентство теленовостей присоединяется к поздравлениям.
Зона покрытия телеканала охватывает более 100 государств. Аудитория - свыше 200 млн человек. Вещание ведется круглосуточно на белорусском и русском языках, а в формате дайджеста и бегущей строки информационный контент доступен на английском и польском.
Продолжая лучшие традиции международного спутникового вещания, "Беларусь 24" предлагает зарубежной аудитории новейший качественный национальный контент, в том числе собственного производства - более 250 оригинальных проектов в год. В ближайших планах - создание нового реалити-шоу, посвященного Году качества в Беларуси.
Канал делает ставку и на максимальную доступность. Он присутствует в пакетах операторов спутникового и кабельного телевидения, смотреть программы можно в мобильных сервисах, онлайн-кинотеатрах, интернет-платформах. "Беларусь 24" развивает собственный канал в YouTube и комьюнити в социальных сетях и мессенджерах.
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