Телеканалу ОНТ - 20 лет

Мой первый эфир был ужас ужасный. В "Нашем утре" было легче, так как я была с Валерием Кащеевым. Все-таки есть рядом мужское плечо, есть на кого положиться. А тут помню, как меня операторы одергивали: "Наташа, не крутись, не вертись", потому что я человек очень динамичный. Две минуты там, прибегают в студию, приносят новости, человек сразу включается. Я думаю, боже мой, куда же я попала.

Сердце любого телевизионного канала - режиссерская.

Первый рабочий день был 3 июня. Я был немало удивлен, что студия была абсолютно пустая, не было ни камер, не было ни пульта, не было ни студийного оформления. В очень сжатые сроки начался монтаж оборудования. Было очень много курьезов, быстро приходилось обучать, быстро приходилось и самому чему-то учиться.

Много времени занимает анализ информации, откуда она приходит, какой первоисточник. Бывает так детализируешь все, просматриваешь по кадру, определяешь фейк не фейк, что кажется, уже работает в Следственном комитете, а не продюсером на ОНТ.

Мы сейчас как раз с нашей командой пытаемся отслеживать мнение нашей аудитории, чтобы понять, может быть, они уже сейчас хотят. Естественно, и программа "Пропаганда" и "Главный тур" не вечно будут оставаться статичными, будут менять исходя из запросов наших зрителей. Что касается "Пропаганды", возможно, функционал вот такого гротескной формы, когда все ярко, стильно, модно, молодежно, уже отыграл. И, может быть, мы станем немного серьезнее.

Мы сейчас работаем больше в том направлении, чтобы максимально были интересны спикеры. Хотя изначально, когда программа задумывалась, предполагалось, что в ней будут люди самых разных отраслей и направленностей. В этом плане программа останется, но учитывая, что сейчас события не предполагают расслабляться, она будет иметь такой же, даже более активный, жесткий, наступательный характер.

ОНТ для меня - это моя душа, моя любовь, мое сердце.

ОНТ для меня - это на долгие годы семья

Это замечательное место, где, мне кажется, у нас в стране тележурналисты воспитываются самостоятельными боевыми единицами со своим мнением. Либо это замечательнейшее место, где я могу реализовать все свои идеи.

ОНТ - это моя жизнь. И я не лукавлю.

Телеканал ОНТ отмечает юбилей - 20 лет. C праздником телеканал поздравил Президент. Глава государства отметил, что благодаря высокому мастерству сотрудников, их профессиональным амбициям и стремлению к совершенству ОНТ стал узнаваемым брендом и желанным гостем в каждом доме.За эти годы появилось множество развлекательных, информационных, общественно-политических программ. Они в топе рейтингов. Их смотрят, ждут, обсуждают.Как развивалось и чем сейчас живет Общенациональное телевидение - материалТо, что обычно от зрителя скрывает камера ОНТ, сегодня в фокусе нашего объектива.Для Натальи Немогай бумажные носители всегда надежнее электронных, потому и словарь с ударениями под боком книжный. И текст на бумаге, если суфлер подведет. На экранах ОНТ телеведущая вот уже 19 лет. Это сейчас есть свои профессиональные лайфхаки, архив, а тогда приходилось учиться с нуля. В народном кастинге обошла под 5 тысяч конкуренток. Впервые познакомилась со зрителем в "Нашем утре". А когда сменила на "Наши новости", вместо привычной работы в тандеме осталось с камерой тет-а-тет.И жизнь в таком ритме - еще один, только ежедневный кастинг телевизионщика. И не только для тех, кто работает в студии.На ОНТ она находится в соседнем помещении от студии. Сюда присылаются все материалы корреспондентов, расставляется порядок камер, отсматриваются видео. Только здесь над одним выпуском новостей работает до 10 человек. Сегодня в аппаратной новейшее оборудование работает без сбоя, а тогда, в 2002, и запуск первого был под вопросом.Со временем поменялись не только технологии, но и темп работы. Как только привез новость, тут же за рабочий стол - отписать материал и сразу на монтаж. Когда нет ни то что минуты, секунды, а принимать решение нужно быстро, в помощь - продюсеры.Все время на телефоне, когда обрывается горячая линия телеканала. У шести человек вся информация: они же помогают корреспондентам и с темами, и героями.Нестабильная обстановка на внешнем контуре, санкции, информационная война - в попытке повлиять на аудиторию у западных политиков в ход идут любые методы. Но во главе - правда. Про это и рубрика "Будет дополнено", проект "Антифейк" и "Пропаганда" Игоря Тура. Кстати, авторские проекты журналиста ожидают апгрейд.Говорит и показывает, а выводы делать зрителям - авторский проект "Марков. Ничего личного" на экранах 4 года. Первые выпуски "Откровенно о важном" записывали в стенах Дома профсоюзов. Уже после, чтобы оперативно реагировать на происходящие события, переместились в студию 300.Сейчас в сетке Общенационального телеканала 13 программ. Это и спортивные, и интеллектуальные, и познавательные. Начало дня - уже 18 лет с программой "Наше утро". И сегодняшний выпуск для канала особенный. В юбилейный день сразу три пары ведущих.