Телеканалы Белтелерадиокомпании на Пасху будут транслировать кадры из духовных обителей Минска, Рима и Ватикана

Представители католической конфессии готовятся встретить Пасху. За ходом праздничных богослужений Светлого Христова Воскресения можно будет наблюдать в эфире"Беларусь 1", "Беларусь 3" и"Беларусь 24".

Телеканалы Белтелерадиокомпании по традиции будут транслировать кадры из духовных обителей Минска, Рима и Ватикана.



Сегодня в эфире самого культурного канала страны трансляция крестного хода из римского Колизея с участием Папы Франциска. Начало церемонии в 23:25. В Великую пятницу участники шествия во главе с понтификом совершают 14 стояний. Действо - отсылка к воспоминаниям пути Иисуса Христа на Голгофу.

8 апреля в 21:45 в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" трансляция из столичного Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии. В прямом эфире будем следить за ходом кульминационного пасхального богослужения с участием главы Римско-католической церкви в Беларуси (трансляция будет сопровождаться сурдопереводом).

В праздничный день - 9 апреля - в 7:25 в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" со словом на праздник Воскресения Христова выступит архиепископ Иосиф Станевский. В воскресном эфире "Беларусь 3" в 17:00 ждем трансляции из Ватикана. Канал покажет Послание и Благословение Папы Римского Франциска "Граду и миру".