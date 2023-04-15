Телекомпания "ВоенТВ" отмечает день рождения

Каждый день - это различные информационные поводы. Мы стараемся рассказывать обо всех событиях по-новому. Это такая работа, которая требует от тебя разбираться, пожалуй, во всем, что касается жизни войск, и рассказывать зрителю об этом понятным языком.

Светлана Смык, специальный корреспондент телекомпании "ВоенТВ"