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Телекомпания "ВоенТВ" отмечает день рождения
15 апреля "ВоенТВ" празднует день рождения. Телекомпании 29 лет. Изучая и тестируя боевую технику, съемочные группы побывали практически во всех уголках мира. Военное телевидение появилось в Беларуси в 1994 году. Специализированные съемочные группы освещают вопросы нацбезопасности, госполитики в области обороны и строительства Вооруженных сил. Настоящие профи знают об армейских буднях все.
Каждый день - это различные информационные поводы. Мы стараемся рассказывать обо всех событиях по-новому. Это такая работа, которая требует от тебя разбираться, пожалуй, во всем, что касается жизни войск, и рассказывать зрителю об этом понятным языком.
На канале "Беларусь 1" "ВоенТВ" представлена информационно-аналитической программой "Арсенал" (это новости белорусской армии), а также проектами "Диспозиция" и "По форме" (авторский взгляд на геополитику). Новое время требует и новых подходов к осмыслению информации. Сегодня "ВоенТВ" единственная в Беларуси телекомпания, которая имеет практически неограниченный доступ и разрешение на работу в воинских частях и соединениях и производит уникальный контент.
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