Телекомпании "ВоенТВ" - 28 лет

"Телеканала "ВоенТВ" в Беларуси не существует, но военной телекомпании в Беларуси быть!", - посчитали в Минобороны. Так в 94-м году и появилось военное телевидение. Специализированные съемочные группы и спустя 28 лет работают в очень узкой тематике - вопросы национальной безопасности, государственной политики в области обороны и строительства Вооруженных сил. В том, что касается армейских будней, эти ребята настоящие профи.





Так как войска у нас живут в очень высоком ритме, это накладывает и отпечаток на стиль работы наших журналистов. Мы всегда там, где мероприятия по боевой подготовке. "ВоенТВ" - это ТВ в армии и армия в ТВ. Константин Гагарин, первый заместитель гендиректора телекомпании "ВоенТВ"

"Арсенал" и "Диспозиция" - проекты "ВоенТВ" на "Беларусь 1"

На телеканале "Беларусь 1""ВоенТВ" представлена информационно-аналитической программой "Арсенал" - это новости из мира белорусской армии, а также проектом "Диспозиция" - авторским взглядом на геополитику - новое время требует новых подходов к осмыслению информации.

За последнее время, учитывая ту трансформацию, которую мы наблюдаем, меняется и работа телекомпании.Мы понимаем, что слово становится оружием, поэтому к вопросам информирования общественности мы подходим острожено, взвешенно, при этом не меняя свой ритм и тем работы. Константин Гагарин, первый заместитель гендиректора телекомпании "ВоенТВ"





Один из самых популярных проектов "ВоенТВ" - тот, что в интернете. Ролик с посадкой МиГ-29 и Су-25 на автодорогу собрал более 30 млн просмотров. То, что с военной техникой не всем дано увидеть своими глазами, "ВоенТВ" транслирует в прямом эфире. Многие призывники признаются - после просмотра таких роликов сами захотели стать летчиками или артиллеристами.





Современный зритель уходит от обычного ТВ и уходит больше в интернет. Максимально пытаемся показать нашему зрителю жизнь Вооруженных сил. Зритель обожает смотреть на самолеты. Людям близка по духу и по сердцу посадка на АУД, взлеты, экшн-съемки. Алексей Струговщиков, старший инженер отдела интернет-вещания телекомпании "ВоенТВ"





Костяк "ВоенТВ", как и любой телекомпании, это журналисты. Небольшой и сплоченный коллектив в момент посещения нашей съемочной группой был в полях.



"ВоенТВ" - телекомпания, производящая уникальный контент



Событий в армии много - у всех воинских частей свой график работы. Многие из тех, кто держит микрофон "ВоенТВ", объездили всю страну.

Съемки всегда запоминаются, которые связаны с каким-то экстримом или эмоциональными переживаниями - начиная от выезда в Хатынь, когда проходят такие мероприятия, когда за душу берет, или где-то в боевых условиях, когда стрельба РСЗО, ракетных комплексов, танков. Это запоминается. Когда ты работаешь в окопах, действуя вместе с подразделениями. Хочется материал сделать такой, чтобы с огоньком. Сергей Чураков, заместитель главного редактора, начальник отдела телевизионных программ телекомпании "ВоенТВ"





Сегодня "ВоенТВ" - единственная в Беларуси телекомпания, имеющая практически неограниченный доступ и разрешение на работу в воинских частях и соединениях, а значит, производящая уникальный контент. Несмотря на день рождения, и сегодня военно-творческий коллектив телекомпании проведет в рабочих буднях - профессия того требует.