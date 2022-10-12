Телемост "Беларусь - Казахстан. Прямая связь" смотрите 13 октября на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Товарооборот Беларуси и Казахстана может вырасти до 4 миллиардов долларов. Об этом было заявлено во время телемоста с участием послов двух стран, парламентариев и представителей диаспоры. Диалог в студиях Минска и Астаны был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.