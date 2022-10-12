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Телемост "Беларусь - Казахстан. Прямая связь" смотрите 13 октября на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
Товарооборот Беларуси и Казахстана может вырасти до 4 миллиардов долларов. Об этом было заявлено во время телемоста с участием послов двух стран, парламентариев и представителей диаспоры. Диалог в студиях Минска и Астаны был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.
Речь шла о доверительном диалоге на высшем уровне, который поддерживался все эти годы, торгово-экономических отношениях, где преобладает белорусский экспорт, новых кооперационных проектах и открытии совместных сборочных производств. А также парламентском взаимодействии на двухсторонней основе и в рамках международных организаций.
Телемост "Беларусь - Казахстан. Прямая связь"смотрите 13 октября на телеканалах "Беларусь 1"и "Беларусь 24"в 15:25.
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