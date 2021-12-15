Телерадиокомпании "Брест" - 60 лет

60 лет в эфире. Сегодня свой день рождения отмечает Телерадиокомпания "Брест". За эти годы наши коллеги стали не просто наблюдателями, а летописцами самых важных событий региона. На старых пленках сохранились редчайшие кадры. О том, что сегодня готовят на местной телевизионной кухне, как выглядит работа за кадром, расскажет Мария Тройнич.

Для многих жителей Бреста день начинается не с чашки кофе, а с "Утреннего эспрессо". Чтобы подарить зрителям хорошее настроение, сотрудники телепрограммы приходят на работу к 6 часам утра. Прямой эфир ждать не будет, поэтому пунктуальность здесь - одно из главных качеств. На брестское телевидение Елена Мишина попала в 13 лет: сначала была ведущей детской программы. А потом выросла до режиссера. И за десятилетия в профессии не разочаровалась ни разу.











Телевидение - это, можно сказать, вся моя жизнь. Здесь я провожу большое количество времени, очень люблю свою работу и горжусь тем, что работаю на Брестской студии телевидения. Когда я вижу от сотрудников эту отдачу, на которой строится эфир, у меня совершенно другое настроение. Я знаю, что работа удалась, все четко и все здорово. Елена Мишина, режиссер Телерадиокомпании "Брест"





Факт В свой первый эфир Брестская студия телевидения вышла в декабре 1961 года. Программа длилась всего 15 минут.

Журналисты и операторы снимали жизнь вокруг, а оказалось - создавали летопись. Ведь история ТРК "Брест" - это не только история телерадиокомпании. На исходниках старой пленки - жизнь региона за последние 60 лет. Архивы студии хранят кадры на вес золота: масштабные майские парады, археологические открытия и уникальные воспоминания защитников Брестской крепости. Сегодня на "четверке" также говорят и показывают то, что волнует жителей региона. Нередко репортеры становятся не просто наблюдателями, а участниками событий, помогая решить проблему, рассказав о ней во всеуслышание.



Факт Сегодня на ТРК "Брест" создают проекты и для республиканского эфира.



В руках режиссеров, ведущих, сценаристов и авторов программ много раз оказывалась заветная "Телевершина" - самая престижная награда на белорусском ТВ.

Так что не преувеличением будет сказать, что четвертая кнопка зажигает звезды. Чем меньше времени остается до эфира, тем больше напряжение. Когда-то в этой аппаратной свои сюжеты монтировала и я. В коллектив Телерадиокомпании "Брест" пришла, будучи 20-летней студенткой журфака БГУ. И именно в этой студии сделала первый шаг в мир голубого экрана.

Сегодня в штате самой большой телевизионной команды региона более сотни сотрудников. На юбилей пригласили всех, кто работает в кадре и за ним.







"Беларусь 1" и "НТВ-Беларусь" - одни из самых рейтинговых программ во всей стране. И там выходят с успехом и брестские проекты. Я бы хотел пожелать продолжать в том же духе - это как минимум. Конечно, развиваться, креативить. И все получится. В Беларуси много талантливых людей, много творческих людей. Самое главное им подставить плечо и дать возможность развиваться. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании









Сегодня можно так много сделать, как вчера было немыслимо. Сегодня так много возможностей. Для этого нужно только хотеть. Студия развивается, студия идет вперед. Мы сегодня работаем так, что когда-то даже представить себе не могли. Лариса Добродомова, директор Телерадиокомпании "Брест"



