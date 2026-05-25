"Телевершина" готовит шоу-реконструкцию к юбилею телевидения
Стали известны подробности концепции Национального конкурса "Телевершина". В этом году главную медиапремию посвятили юбилею Белорусского телевидения. Исторический контекст определит и драматургию церемонии награждения. Гостей ждут уникальные музыкальные и хореографические номера-реконструкции.
Со сцены прозвучат легендарные композиции, которые сопровождали главные эфиры эпохи. По регламенту премия вручается раз в 2 года. Нынешний конкурс оценивает лучшие телепроекты страны за 2024–2025 гг.
В этот раз будет и новая номинация. Жюри выберет "Лучший документальный телевизионный проект, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне". Традиционно широко представлены на конкурсе и флагманские проекты Белтелерадиокомпании.
Имена триумфаторов узнаем 29 мая, а телетрансляцию смотрите 30 мая.