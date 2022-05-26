"Телевершина" возвращается: смотрите телеверсию 28 мая в 18:00 на "Беларусь 1"

Кому покорилась реформатированная "Телевершина"? Узнаем завтра. Национальная премия возвращается после пятилетнего перерыва. Жюри уже определило лучших телекорреспондентов и ведущие проекты из 224 заявок. 107 из них - региональная работа. Подробности остаются в строжайшей тайне даже в кулуарах. Многое в "Телевершине" будет "с нуля". Так, реновацию претерпела не только главная статуэтка конкурса, но и положение, состав жюри и список номинаций. Теперь в нем 22 пункта, 8 новых. Так, выделят "Авторский блог", "Расследовательскую журналистику" и "Программу-интервью".