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Телеверсия интервью Александра Лукашенко Дмитрию Гордону - сегодня в 21:45
Накануне Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Прозвучало множество интересных вопросов. В беседе Гордон затронул много новых тем в своем стиле. Отношения лидеров, геополитика, мир и безопасность, пандемия, в том числе и политическая. Сразу после "Панорамы" в эфире телеверсия интервью - у нас только самое важное! Не пропустите в 21:45 на "Беларусь 1".
Полностью разговор можно будет посмотреть уже сегодня на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.
Интервью Президента Беларуси журналисту Дмитрию Гордону. Телеверсия
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