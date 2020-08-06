Телеверсия интервью Александра Лукашенко Дмитрию Гордону - сегодня в 21:45

Накануне Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Прозвучало множество интересных вопросов. В беседе Гордон затронул много новых тем в своем стиле. Отношения лидеров, геополитика, мир и безопасность, пандемия, в том числе и политическая. Сразу после "Панорамы" в эфире телеверсия интервью - у нас только самое важное! Не пропустите в 21:45 на "Беларусь 1".



Полностью разговор можно будет посмотреть уже сегодня на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.



Интервью Президента Беларуси журналисту Дмитрию Гордону. Телеверсия

