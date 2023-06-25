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Телеверсия республиканского праздника "На крыльях мечты" сегодня в 16:00
Феерия огня, воды и света. Республиканский праздник выпускников учреждений высшего образования в новом формате и в новом месте. Впервые он прошел под открытым небом и на площадке у столичного Дворца спорта. В этом году торжество собрало более пяти тысяч молодых специалистов со всей Беларуси. Специальные гости, любимые исполнители и песни, водное шоу и праздничный салют - все это ждало лучших выпускников страны. Телеверсию всего мероприятия смотрите сегодня в 16:00 на "Беларусь 1".
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