Телеверсия республиканского праздника "На крыльях мечты" сегодня в 16:00

Феерия огня, воды и света. Республиканский праздник выпускников учреждений высшего образования в новом формате и в новом месте. Впервые он прошел под открытым небом и на площадке у столичного Дворца спорта. В этом году торжество собрало более пяти тысяч молодых специалистов со всей Беларуси. Специальные гости, любимые исполнители и песни, водное шоу и праздничный салют - все это ждало лучших выпускников страны. Телеверсию всего мероприятия смотрите сегодня в 16:00 на "Беларусь 1".