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Телеверсия торжественного собрания и праздничного концерта ко Дню Независимости 2 июля на "Беларусь 1"

Телеверсию торжественного собрания и праздничного концерта, посвященного Дню Независимости, смотрите сразу после "Панорамы".

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