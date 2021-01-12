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Телеверсия церемонии вручения премии президента "За духовное возрождение" сегодня после "Панорамы"
Белтелерадиокомпания покажет церемонию вручения премии президента "За духовное возрождение" уже совсем скоро. Телеверсию зрители "Беларусь 1" увидят сегодня в вечернем эфире сразу после "Панорамы".
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