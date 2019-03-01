Телеверсию "Большого Разговора с Президентом" смотрите 2 марта в 21:00

Завтра на нашем телеканале выйдет телеверсия сегодняшней встречи Главы государства с представителями общественности и СМИ. Волнующие вопросы и самые резонансные темы семичасового разговора - в короткой версии в 21:00 в субботу. В связи с изменением в сетке вещания - "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.