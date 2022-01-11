Телеверсию награждения лауреатов премии "За духовное возрождение" покажет "Беларусь 1" в 22:05

В итоговом списке тех, кому удалось за последний год пополнить культурную сокровищницу Беларуси, пять лауреатов. Это историко-патриотический поисковый клуб "Виккру" из Могилева, общественное объединение "Патриоты Беларуси", фонд Алексея Талая. Награды за благотворительность удостоен протоиерей, настоятель храма Иконы Божией Матери "Всецарица" Кирилл Шолков.

И еще одна премия присуждена центру дополнительного образования детей и молодежи Бреста. Учреждение отмечено за значительный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи, активное участие в международном миротворческом движении и реализацию проекта "Пост памяти Брестской крепости". Юные парни и девушки в мороз и зной, в будни и праздники заступают в почетный караул на площади Церемониалов. Именно в этом месте в июне 1941 года шли самые кровопролитные бои за цитадель. Вахта памяти Брестской крепости одна из немногих на территории СНГ, которая никогда не прерывалась. Пост у Вечного огня стоял даже в сложные 1990-е годы.