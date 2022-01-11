Телеверсию награждения лауреатов премии "За духовное возрождение" покажет "Беларусь 1" в 22:05

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Торжественная церемония вручения премии "За духовное возрождение" пройдет 11 января во Дворце Республики. Президент также наградит лауреатов спецпремии деятелям культуры и искусства и спецпремии главы государства "Белорусский спортивный Олимп".
В итоговом списке тех, кому удалось за последний год пополнить культурную сокровищницу Беларуси, пять лауреатов. Это историко-патриотический поисковый клуб "Виккру" из Могилева, общественное объединение "Патриоты Беларуси", фонд Алексея Талая. Награды за благотворительность удостоен протоиерей, настоятель храма Иконы Божией Матери "Всецарица" Кирилл Шолков.
И еще одна премия присуждена центру дополнительного образования детей и молодежи Бреста. Учреждение отмечено за значительный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи, активное участие в международном миротворческом движении и реализацию проекта "Пост памяти Брестской крепости". Юные парни и девушки в мороз и зной, в будни и праздники заступают в почетный караул на площади Церемониалов. Именно в этом месте в июне 1941 года шли самые кровопролитные бои за цитадель. Вахта памяти Брестской крепости одна из немногих на территории СНГ, которая никогда не прерывалась. Пост у Вечного огня стоял даже в сложные 1990-е годы.
Павел Тишук, начальник почетного караула от мемориального отряда гимназии № 2 г. Бреста:
Игорь Чикалов, завфилиалом "Пост памяти" центра дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста:
Спецпремий деятелям культуры и искусства девять. И три "Белорусских спортивных Олимпа". Не обойдут вниманием на церемонии 100-летие БГУ и коллективы сельских домов культуры. Телеверсию награждения лауреатов премии "За духовное возрождение"
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