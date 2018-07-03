Телеверсию парада смотрите в 21:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Для тех, кто сегодня не смог побывать в центре столицы Агентство теленовостей готовит телеверсию парада. Она выйдет в эфир в 9 вечера на "Беларусь 1" и "Беларусь 24". В связи с чем итоговая программа "Панорама" начнется в 20:00.