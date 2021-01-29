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Телеверсию разговора Президента Беларуси со студентами смотрите на "Беларусь 1"

О чем спрашивали главу государства, а также самые яркие моменты встречи покажем 30 января в вечернем эфире на "Беларусь 1". Начало телеверсии разговора в 8 вечера.

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