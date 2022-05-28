Телеверсию церемонии награждения телевизионного конкурса "Телевершина" смотрите 28 мая в 18:00 на "Беларусь 1"

Наш медиахолдинг завоевал Гран-при единственного национального телевизионного конкурса, который возродился спустя четыре года паузы. Х-Factor - и есть проект-триумфатор, который внес значительный вклад в развитие белорусского телевидения.

В копилке Агентства теленовостей шесть наград. По версии экспертной группы, куда вошли ректор Университета культуры и искусств Наталья Карчевская, режиссер и народный артист Беларуси Александр Ефремов, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, выделили ток-шоу "Клуб редакторов", итоговую программу "Главный эфир", а также ведущую Полину Шубу, репортера Ксению Лебедеву и создателя авторского блога Марию Петрашко.