Телеверсию урока "Историческая память - дорога в будущее!" смотрите в субботу в 15:10

Обстановка вокруг нашей страны не позволяет нам ни на минуту расслабиться. Об этом сегодня - в День знаний - Александр Лукашенко рассказал на встрече со студентами и учащимися. Глава государства провел открытый урок по теме "Историческая память - дорога в будущее". Во Дворец Независимости пригласили несколько сотен молодых людей, получающих образование. Все транслировалось в прямом эфире не только телевидения, но и интернета.

"Я сделаю все, чтобы вы жили в мирной и спокойной стране. Я не хочу, чтобы вы воевали. Мы будем воевать (я вместе с вами как главнокомандующий) только в одном случае: если наша национальная безопасность будет поставлена под угрозу. А это тогда, когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государств. Все! Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы - за мной. Я это не скрываю, но не дай бог!", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент провел открытый урок "Историческая память - дорога в будущее!"

Открытый урок прошел максимально свободно. Сначала глава государства задавал аудитории интересующие его вопросы. Потом пришедшие во Дворец Независимости спрашивали у Александра Лукашенко о том, что было близко им. Темы были самые разные - от переписывания истории, до событий 20-го года и злободневных проблем современности. Президент, как всегда, был откровенен и делился инсайдами. Один из них касался истории вокруг перспектив возвращения в Беларусь ядерного оружия, почему возникла такая необходимость для нашей страны и причем тут противостояние России коллективному Западу, ее конфликт с Украиной и амбиции Польши.

"Они (США. - Прим. tvr.by) будут воевать до последнего. Гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда (в Украину. - Прим. tvr.by) поставлять. Я боюсь, что до ядерного оружия дойдет", - сказал Александр Лукашенко.

"Почему я Путину поставил вопрос? Мы когда-то вывели ядерное оружие, бесплатно. Самые современные "Тополя" были у нас, сейчас они стоят на вооружении Российской Федерации. Да, Россия - союзник. Близкие, родные, они будут нас защищать. Но я говорю: "Это все хорошо. Ты сегодня есть, я. А завтра?". Он (Владимир Путин. - Прим. tvr.by ) меня спрашивает: "Что ты предлагаешь?". Я говорю: "Тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но, если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, оно должно быть у нас".

По словам Александра Лукашенко, Беларусь уже договорилась с Россией о модернизации нескольких белорусских самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие.

"Мы не педалируем эту тему, потому что американцы остановились. Они не лезут в Польшу с ядерным оружием. Мы не нагнетаем здесь обстановку, но защищаться будем всеми возможными способами", - подчеркнул глава государства.