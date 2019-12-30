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Телеверсию Венского бала можно будет увидеть в первый день нового, 2020 года на "Беларусь 1"

Запоминающимся событием этих предновогодних дней стал первый в истории Беларуси Венский бал во Дворце Независимости! Он подарил массу эмоций и впечатлений участникам. А это почти 400 человек. В том числе и те, кто своими талантами и успехами прославляет страну.Виртуозными па удивляли министры. Атмосфера была неповторимой.

Телеверсию изысканного Венского бала можно будет увидеть 1 января в 19:00на "Беларусь 1".

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