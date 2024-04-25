ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Телеверсию Всебелорусского народного собрания смотрите 26 апреля на "Беларусь 1"

Много важного было сказано за эти два дня для поиска верного пути дальнейшей жизни и развития страны.

Избрание председателя, президиума, а также обсуждение Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Республики Беларусь. Самое важное и интересное из Всебелорусского народного собрания соберем для зрителей!

Яркие цитаты, впечатления делегатов и многое другое - в Телеверсии ВНС! Смотрите в пятницу на "Беларусь 1" в 19:45. Главное событие страны на экранах, которое никак нельзя пропустить.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все