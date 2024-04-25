Телеверсию Всебелорусского народного собрания смотрите 26 апреля на "Беларусь 1"

Много важного было сказано за эти два дня для поиска верного пути дальнейшей жизни и развития страны.

Избрание председателя, президиума, а также обсуждение Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Республики Беларусь. Самое важное и интересное из Всебелорусского народного собрания соберем для зрителей!