Телеверсию встречи Главы государства с представителями общественности и СМИ смотрите в 21:00

Сегодня на нашем телеканале выйдет телеверсия встречи Главы государства с представителями общественности и СМИ. Волнующие вопросы и самые резонансные темы семичасового разговора - в короткой версии в 21:00. В связи с изменением в сетке вещания "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.