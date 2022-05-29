Лучшая итоговая программа по версии "Телевершины" подвела и итоги прошедшей церемонии

Редко об этом задумываешься, но над каждым фактом, который вы анализируете в "Главном эфире", над каждым кадром, который вы оцениваете, трудится более полусотни человек. Всю неделю. Скрупулезно. И репортеры, и продюсеры, и операторы, и видеоинженеры, и режиссеры, творческие и технические службы. Вот и сейчас за объективом камер и режиссерским пультом - наша большая команда. У которой на "выдох" полтора часа программы. А завтра - уже с утра понедельника - снова в бой.

260 воскресений подряд все эти пять летс момента предыдущей "Телевершины"мы "копаем глубже" констатаций фактов и штрихуем историю не только страны. В журналистских расследованиях, анализах и репортажах, считай, учебник истории мира. При этом мы, как и этот «железный человек с пиксельным щитом», не переставая тянемся вверх. Предела совершенству, как известно, нет. Главное, не оставаться равнодушным к тому, что ты делаешь.

Еще раз всем коллегам спасибо за работу! А пока предлагаю вспомнить прошедшую церемонию телевизионного конкурса через тот самый момент, когда "Главный эфир" стал первым в стране.

Лучшая итоговая программа по версии "Телевершины" обязана подвести и итоги прошедшей церемонии. Национальная премия возродилась, а медийное пространство и сама журналистика за это время изменились кардинально - стали сильнее, смелее, разнообразнее и сплоченнее, отвечая на вызовы агрессивного и все больше сумасшедшего времени, гибридной войны и массированной атаки на умы при помощи грубых манипуляций и откровенной лжи. Информационное поле сегодня тоже впору назвать полем боя, и на передовой национальной безопасности Беларуси не только правоохранительный блок, но и сотрудники СМИ.

Впереди те, кто стреляет фактами в упор, не боится громко транслировать свое мнение и знает, что значит быть патриотом своей страны. Они встретились на одной площадке. Лидия Заблоцкая делится впечатлениями.









Журналистика стала сильнее. Журналисты стали смелее. И за последние два года появилось много новых форматов, новых лиц. Сергей Гусаченко, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании

Журналисты эти несколько лет - сложных лет - очень хорошо трудились, и днем и ночью. Поэтому мы очень рады, что сегодня здесь. Марина Мороз, ведущая новостей на телеканале ОНТ





Когда еще можно надеть красивое платье, не думать о том, что можешь поехать в поля или на границу, или в красную зону больницы. Это такая редкость - увидеть друг друга красивыми, счастливыми и стальными изнутри. Здесь красная ковровая – определенно не пафоса ради. По ней уверенно чеканили шаг те, чье мнение в фейковом омуте - буквально спасительный круг. Это они сняли пелену с глаз многомиллионной аудитории и нашли все инструменты, чтобы отмыть правду. Анастасия Бенедисюк, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Нужно отбросить скромность в сторону и, наконец, начать в полную силу, в полный голос говорить то, что мы хотим говорить. Нина Можейко, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь!", корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Не по щелчку пальцев, а выстраданно. Телекоманды сутками вели (да и ведут) бои. Фактом, мнением и эмоцией. В прямом эфире. В мессенджерах. В интервью. Просмотры и комментарии (даже оппонентов) говорят: "Верю". Считай, отчасти победа.

Авторская журналистика - это тяжелая артиллерия. И мы будем доставлять ее на головы наших врагов. Регулярно и постоянно. Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ

Мы стали более дерзкими, мы умеем отстаивать свою правду. Мы вышли из всех баталий победителями. Екатерина Забенько, телеведущая телеканала СТВ

Возвести снова премиальную "вышку" - инициатива Белтелерадиокомпании. Мининформ поддержал. Так, месяцы работы главного медиахолдинга страны — и праздник для коллег и во имя коллег состоялся.

В Falcon Club Arena все под телестудию. 9 камер, краны, тонны светодиодов. Максимальная зона комфорта для телевизионщика и одновременно камерность для своих. Но без техношика.





Победа "летела в руки" объявляющим результаты. Конверт в руках телескопа. И здесь гостям нужно было проявить свою хваткость и смелость.

Очень ответственно! Действительно, я всерьез волнуюсь, как будто я сейчас на сцене буду нечто творить! Это очень важно, мне нравится это состояние! Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси

Кстати, награждали не "свои" же. Важность номинаций для простого зрителя со стороны — благодаря народным артистам, спортсменам, учителям и даже машинисту электропоезда метрополитена.

На злобу дня смотришь сложные политические баталии, которые нам навязывают и вмешиваются в нашу жизнь, и понимаешь, как это непросто сейчас. Бороться - единственный путь к победе - это правда. Валерий Барашков, народный учитель Беларуси

Национальный телевизионный конкурс, который исчез из трансляций на пять лет, начал свою новую эпоху. Реформа в деталях. Так, статуэтка обрела «пиксельный щит», изменился список номинаций - он «похудел» до 22 пунктов, но добавились актуальные жанры, почти полностью изменился и состав жюри - их имена раскрылись за час до церемонии.

Татьяна Рудаковская, член жюри XIV Национального телевизионного конкурса "Телевершина":

"Телевершина" - это везение. Сегодня повезло одному, завтра другому. Но главное, что мы все вместе делаем одно очень важное дело. Валерий Барашков, народный учитель Беларуси

Но конкурс есть конкурс. Желающих быть на пике "Телевершины" 224. Столько заявок приняло Министерство информации. Всего за сценой ожидали 28 статуэток.

На входе у гостей церемонии даже не возникло спорных мнений, почему эти фамилии на первой полосе, ведь кому, как не Азаренку, Туру, Лебедевой быть на импровизированной обложке. Это они первыми и по личной инициативе спасли ТВ от провокаций. Фактически защитили фактами правду и первыми пошли в бой. Не герои ли нашего времени?

Ксения Лебедева была в числе первых непокоренных в августе 2020-го. Ее репортажи с протестных маршей набирали миллионы просмотров, а после она ударила по оправданиям оппозиции, что "это другое". Сегодня Ксения Лебедева в статусе лучшего репортера страны.

Где-то эта статуэтка была выстрадана. Что ни день, то жизнь нам подбрасывает работу. Нужно быть гибким, быстрым. Когда нужно, по звонку ты выезжаешь ночью на какие-то съемки. Профессия репортера - это жизнь. Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Нырнула из международной повестки в гущу политперипетий Мария Петрашко, и она как рыба в воде в авторских блогах. На выплески "той стороны" отвечала так же дерзко и, кажется, приструнила. К слову, первопроходцу заслуженный человек в металле.

Лишенная эмоций телевизионная журналистика заранее обречена на провал, потому что без эмоций нет воздействия на зрителей. Журналист должен писать историю современности. Вячеслав Булацкий, профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ

Этим ежедневно занималась Полина Шуба. Не обращая внимания на провокации, телеведущая продолжала вести эфиры "Панорамы". Даже в разгар событий августа 2020 года. И лишь недавно исчезла с экранов. Причину озвучили прямо со сцены "Телевершины".

Награда и "Клубу редакторов"

"Клуб редакторов" - это проект, в котором каждую пятницу эксперты, журналисты и руководители ведущих телеканалов и издательств обсуждают события недели. Никаких подготовленных сценариев. Без купюр искренние мнения и оценки. "Клуб" отныне в статусе ведущего ток-шоу Беларуси.

Одна из миссий этой программы - разъяснить людям то, что происходит. Часть наших граждан, давайте откровенно говорить, свое поведение основывала на фейках и пострадала. Второй раз наступить на грабли никому не хочется.



Дмитрий Жук, директор, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня"

Топ-3 событий, в которых журналисты играли не последнюю роль, и события на белорусско-польской границе 16 ноября 2021 года, когда пограничники по ту сторону кордона во всей красе продемонстрировали "кислотное" лицо своей демократии. Тогда репортеры Агентства теленовостей, ОНТ, СТВ и телерадиокомпании "Мир" показали правду в прямом эфире. "Телевершина" отметила их в одной номинации "Единым фронтом". И впервые в истории сразу четыре награды.

Я бы не назвал это подвигом. Любой успех любого начинания зависит от коллективной работы. Думаю, здесь нужно выделять не только журналистов, но и операторов, видеоинженеров, технический персонал. Александр Камович, корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Вам не показалось, что много внимания на "Телевершине" именно политическим обозревателям и репортерам. Их успех не только благодаря оценке жюри, но и самим зрителям.

Хочется вернуться в те времена, когда самыми популярными у нас становились программы, которые рассказывали о сельском хозяйстве и "Славянском базаре". И ТВ-сериалы. Пока иная ситуация. А значит, мы должны на это реагировать. Если у нас появилась масса известных людей и передач, которые занимаются общественно-политическим вещанием, значит, их нужно отмечать. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Не политикой единой. ТВ пропагандирует и вечные ценности. Так, на "Телевершине" команда телеканала "Беларусь 3" за "Эхо войны" в симфоническом звучании и сохранение "Жывой спадчыны".





Белтелерадиокомпания взяла статуэтку и за лучший проект для поколения Tik-Tok

Объединяющая юных эрудитов со всей страны программа "Я знаю!" также на "Телевершине".

Самый громкий проект года, где съемочных только три месяца. Белтелерадиокомпания не поддалась провокациям, рискнула и изменила ход истории всего белорусского ТВ. "Х-фактор" разыскивали у 4 тысяч голосов. Ни один проект не прослушивал столько талантов! Признан подвигом на грани возможностей.

Для меня Гран-при был очевиден. Я действительно искренне сказал своим журналистам: это проект, который нужен был. Он действительно масштабный. И он был в самое тяжелое время. Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал"

Белтелерадиокомпания 12 раз взошла на "Телевершину". Но на самом деле подъемов вопреки было во сто крат больше. То ли еще будет! Подвиги совершает каждый журналист, который всерьез воспринимает профессию как возможность сделать окружающий мир честнее и лучше. А объединившись, и горы свернем.

Главное - нашу, белорусскую "Телевершину" отныне с места точно не сдвинешь!



