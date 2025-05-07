Действительно, телевизионщики и работники радио создают и сохраняют правдивую летопись различных событий в Беларуси. Андрей Козлов собрал истории журналистов, для которых профессия стала судьбой.

В студии новостей "Прайм-тайм" своя атмосфера. Видео не носит постановочного характера. Здесь все, как есть.

Телевидение - это вообще совершенно живой механизм, который не терпит неискренности. Эфиры сотрудники проживают вместе со страной и своими телезрителями. Отсюда такой важный эффект партнерства, дружбы и личного присутствия тех, кто находится у телеэкранов.

"Прайм-тайм" - один из флагманских выпусков на канале «Первый информационный». Подача в духе современного ритма. Ведущим, Сергею Луговскому и Полине Шубе такой формат очень комфортен.

Естественно, телевидение менялось. Но с нами плечом к плечу по-прежнему те, кто видел совершенно все этапы его становления в суверенной Беларуси. Вот, кстати, важные слова от Анатолия Вечера.

Новости - скелет телевидения. Летопись событий нашей страны. Это очень непросто, но это очень интересно.

А еще телевидение - это про нас с вами и общество как единое целое. Белтелерадиокомпания - участник многочисленных и важных акций.

Стремительно идем дальше, как телевизионный процесс, в ногу со временем. Развлекательный формат делает жизнь вокруг пусть немного, но все-таки лучше.

И если телевидение - это зеркало событий вокруг, то радио - сердце.

А легендарные дикторы своим необычным голосом украшают эфир и дома белорусов.