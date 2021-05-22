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Тело 36-летнего милиционера без признаков жизни обнаружено в Полоцке

Тело 36-летнего милиционера без признаков жизни обнаружено в Полоцке

По данным следствия, тело 36-летнего сотрудника милиции без признаков жизни было обнаружено в Полоцке утром 21 мая. Предварительно установлено, что в этот день мужчина не вышел на работу, сославшись на проблемы со здоровьем. Его тело обнаружили члены семьи, приехав домой после того, как он перестал выходить на связь.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. УСК по Витебской области устанавливает все обстоятельства смерти.

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