Тело сирийского мигранта обнаружили в Польше вблизи границы с Беларусью

Очередная кровь на руках режима Дуды. Польские правоохранители сообщают, что у границы обнаружили тело 20-летнего сирийца. Причину смерти молодого человека пока не выяснили, проводится судмедэкспертиза. Только накануне беременная женщина потеряла ребенка от невыносимых условий и переохлаждения.

