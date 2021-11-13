ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Тело сирийского мигранта обнаружили в Польше вблизи границы с Беларусью

Очередная кровь на руках режима Дуды. Польские правоохранители сообщают, что у границы обнаружили тело 20-летнего сирийца. Причину смерти молодого человека пока не выяснили, проводится судмедэкспертиза. Только накануне беременная женщина потеряла ребенка от невыносимых условий и переохлаждения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все