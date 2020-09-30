Телята стали легкой добычей для волков

Сразу 2 случая нападения волка на стадо телят зафиксированы в Браславском районе. Жертвами хищника стали 7 животных. По словам работников местного сельхозпредприятия, это первый случай за многие годы, когда фермы атакует дикий зверь. Причем волка даже не пугает близость человека. За свою жизнь опасаются и местные жители, а также работники ферм. Ольга Масловская продолжит.



Ирена Стельмаченок 21 год заведует молочно-товарной фермой "Друйск". Говорит, на ее памяти это первый случай, когда дикий зверь хозяйничает в загоне. После ночи в стаде не досчитались четырех телят.



На место ЧП прибыли специалисты ветслужбы - они подтвердили: раны на погибших животных - результат нападения хищника. Позже на дороге обнаружили волчьи следы. Охотоведы говорят: орудует волчица с выводком.





На охоту вышла волчица с выводком

Загон с телятами находится прямо в деревне. Ближайший дом всего в двухстах метрах, а это значит, хищник угрожает не только животным, но и местным жителям.

Нападение дикого зверя - сейчас самая обсуждаемая у сельчан тема. На ферме установили фонарь, ночи напролет сторож жжет костры - так стараются отпугнуть волчью стаю.

Волки поохотились уже на нескольких фермах

Правда, далеко зверь не ушел - минувшей ночью хищники отметились на другой ферме - в полутора километрах. Итог - три жертвы. Специалисты гадают, почему осторожный лесной охотник перестал опасаться выходить из леса к деревне.

Егеря выйдут на охоту