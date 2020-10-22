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Тем, кто нарушает общественный порядок, рано или поздно перед законом ответить придется

О последствиях стоит задуматься всем, кто нарушает общественный порядок и причиняет неудобство жителям. Рано или поздно перед законом ответить придется.

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