Тема концерта X-Factor Belarus - "Песни о любви на всех языках мира" - смотрите шоу 27 ноября на "Беларусь 1"

Шоу X-Factor Belarus смотрите сегодня вечером. 12 финалистов проекта из Беларуси, России и Таджикистана готовы представить свои номера во втором прямом эфире. Тема концертана телеканале "Беларусь 1" - "Песни о любви на всех языках мира". Но вот какие композиции выбрали артисты совместно с наставниками Серегой, Русланом Алехно, Сергеем Соседовым и Ольгой Бузовой - секрет вплоть до прямого эфира.Правила становятся все жестче, а участников все меньше - сегодня вечером шоу покинут еще три участника. Двое - автоматически по результатам голосования.Еще одна парааутсайдеров исполнит песню за жизнь.



Проголосовать за понравившегося участника можно по звонку или СМС: не более пяти с одного номера за каждого исполнителя.



Телефонные линии откроются на 20 минут после выступления всех двенадцати финалистов. Это единственная возможность поддержать своего фаворита. Во время воскресных повторов шоу функция голосования будет отключена.