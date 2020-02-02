Больше тематических маршрутов для гостей и поддержка туристических стартапов. Тема развития туризма в центральном регионе на этой неделе стала одной из главных. Ежегодно экспорт туристических услуг увеличивается, при этом потенциал региона реализовывается не полностью. Наша съемочная группа отправилась в один из самых живописных районов Минской области -Мядельский, чтобы посмотреть, какие познавательные проекты для иностранцев и белорусов становятся успешными и почему важно развивать так называемый кластерный туризм?



Именно так начинается каждое утро семьи Вайтехович. Чтобы быть ближе к любимым питомцам, Ирина и Юрий 6 лет назад уехали из шумной столицы. Теперь коренные минчане умело ведут большое хозяйство и радушно принимают гостей. В конной усадьбе уже побывали туристы из Кореи, США, Азербайджана.Такая спортивная точка стала одной из 9 в топе популярных мест в Мядельском районе. Чтобы привлечь гостей, местные жители развивают так называемый кластерный подход в туризме. Сами разрабатывают нестандартные туристические маршруты, чтобы заинтересовать всех гостей.



Причем туристически привлекательными в районе становятся не только места на берегу живописных водоемов. В 30 километрах от Нарочи в деревне Комарово в туристический центр здесь превратилась усадьба XIX века. Старинные здания обновили, в них расположили сувенирные лавки, пекарню и даже бизнес-инкубатор, в котором помогают реализовывать и туристические бизнес-инициативы.Что могут предложить туристические стартапы и какую инфраструктуру необходимо развивать в первую очередь? Эта тема на неделе стала одной из центральных в Минской области. Ежегодно экспорт туристических услуг в регионе увеличивается, но потенциал реализован не полностью.



Спортивный, промышленный, гастрономический или рыболовный - среди перспективных и различные тематические направления туризма. К слову, чтобы узнать о каждом из них иностранцам было проще, в центральном регионе до конца года планируют создать областное агентство по туризму.



